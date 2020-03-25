05 Октября 2020
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Владимир Путин в ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус (2020) | Фото: kremlin.ru

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в защитном костюме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке сотовый телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медицинское учреждение президента РФ Владимира Путина.

Затем пресс-секретарь главы государства попросил уничтожить гаджет. Песков попросил сделать запись во время обхода отделения. "Снимайте, совершенно не стесняясь", — сказал он, после чего пресс-секретарь попросил врача прислать кадры.

"Телефон оставляете себе и потом уничтожаете", — отметил Песков. Это необходимо, чтобы не дезинфицировать смартфон и не возвращать его, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, 24 марта президент России Владимир Путин приехал в Коммунарку в больницу, где находятся граждане с подозрением на коронавирус COVID-19.

Глава государства отметил, что работа центра налажена как часы. Путину помогли надеть специальный костюм для защиты от коронавируса и маску.

Владимир Путин в ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус(2020)|Фото: kremlin.ru

"Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, всё у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства", - отметил президент.

Владимир Путин в ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус(2020)|Фото: kremlin.ru

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Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в защитном костюме

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Теги: Путин, коронавирус



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Ранее 24.03.2020 21:59 Мск Путин приехал в Коммунарку и примерил костюм от коронавируса

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