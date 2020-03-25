Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в защитном костюме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке сотовый телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медицинское учреждение президента РФ Владимира Путина.

Затем пресс-секретарь главы государства попросил уничтожить гаджет. Песков попросил сделать запись во время обхода отделения. "Снимайте, совершенно не стесняясь", — сказал он, после чего пресс-секретарь попросил врача прислать кадры.

"Телефон оставляете себе и потом уничтожаете", — отметил Песков. Это необходимо, чтобы не дезинфицировать смартфон и не возвращать его, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, 24 марта президент России Владимир Путин приехал в Коммунарку в больницу, где находятся граждане с подозрением на коронавирус COVID-19.

Глава государства отметил, что работа центра налажена как часы. Путину помогли надеть специальный костюм для защиты от коронавируса и маску.

"Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, всё у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства", - отметил президент.