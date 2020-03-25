Торговые центры РФ попросили субсидировать им ставки по кредитам

Российский Совет Торговых Центров оценил кредитный портфель отрасли в 1 трлн руб. и просит кабмин России субсидировать ставки по кредитам из-за риска неплатежей банкам.

Письмо Совета направлено в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина.

В нем отмечается, что под угрозой не менее 1 млн рабочих мест в торговых центрах страны. Также подчеркивается, что в условиях пандемии коронавируса снижается трафик, а также выручка у компаний-арендаторов, занимающих до 80% площадей торговых центров.

В качестве мер господдержки владельцы торговых центров просят субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль на три месяца с возможностью продления до 31 января 2021 года, временно отменить платежи по земельному налогу и налогу на имущество, сообщает ТАСС.

Напомним, в России перестанут работать ночные клубы и развлекательные центры - такое решение приняли в Правительстве страны.

Сообщается, что распоряжение касается абсолютно всех регионов. Отдельный запрет - на курение кальянов в кафе, барах и ресторанах. Также из-за коронавируса в регионах закроют все кинотеатры.

Ранее Московская область рекомендовала владельцам торгово-развлекательных объектов приостановить работу из-за коронавируса.

Также приостановлена продажа билетов в транспорте за наличные. Школьникам до 12 апреля рекомендуется приостановить посещение образовательных организаций.