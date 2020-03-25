В МИД РФ предложили наказать страны, которые не отменят санкции по призыву генсека ООН

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила доработать идею генсека ООН Антониу Гутерриша и ввести санкции против тех, кто не отменил их в условиях пандемии коронавируса.

"Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции", - сказала дипломат, передает ТАСС.

Напомним, лидерам стран, входящих в "Большую двадцатку" (G20), посоветовали отказаться от санкций и сплотиться в борьбе с эпидемией коронавируса.

Такое предложение озвучил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он считает, что санкции мешают странам обмениваться продовольственными товарами, медикаментами и другими предметами, в том числе первой необходимости.

Гутерреш также высказался за снятие ограничений на трансграничную торговлю.