05 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
санкции (2014) | Фото:

В МИД РФ предложили наказать страны, которые не отменят санкции по призыву генсека ООН

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила доработать идею генсека ООН Антониу Гутерриша и ввести санкции против тех, кто не отменил их в условиях пандемии коронавируса.

"Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции", - сказала дипломат, передает ТАСС.

Напомним, лидерам стран, входящих в "Большую двадцатку" (G20), посоветовали отказаться от санкций и сплотиться в борьбе с эпидемией коронавируса.

Такое предложение озвучил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он считает, что санкции мешают странам обмениваться продовольственными товарами, медикаментами и другими предметами, в том числе первой необходимости.

Гутерреш также высказался за снятие ограничений на трансграничную торговлю.

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В МИД РФ предложили наказать страны, которые не отменят санкции по призыву генсека ООН

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Теги: ООН, МИД РФ, коронавирус, санкции



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