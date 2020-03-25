Ваши деньги - их крылья? Пассажиры "Уральских авиалиний" массово жалуются на невозврат средств за отмененные рейсы

Сотни людей жалуются на то, что авиакомпания "Уральские авиалинии" медлит с возвращением финансов за рейсы, которые пришлось отменять на фоне вспышки коронавируса. Официальные паблики авиаперевозчика в социальных сетях так и пестрят гневными сообщениями от пользователей. О своем недовольстве клиенты компании, чей лозунг гласит "Ваши мечты - наши крылья", рассказали Накануне.RU.

Одному из уральцев в компании сообщили, что деньги могут вернуть только через претензию в досудебном порядке.

"Купили невозвратный билет в Европу на апрель, 18 марта появилась информация, что рейсы по данному направлению были отменены. Кое-как дозвонились до службы поддержки, там подтвердили, что рейсы отменены, сказали на сайте подать заявление на возврат, деньги будут возвращены на карту, с которой была сделана оплата. Отправили заявление, 24 марта приходит ответ, что готовы предложить перенести рейс на другую дату, либо вернуть сумму в виде бонусов авиакомпании. Я хочу вернуть деньги, а не фантики, начали снова звонить в службу поддержки: теперь уже дозвониться в принципе невозможно, по всем телефонам "абонент недоступен". По той почте, с которой пришел ответ на заявление, сообщили, что возврат денег будут делать только через претензию в досудебном порядке. Будем отправлять претензию, наши деньги в итоге заморозятся на месяц-два как минимум, а авиакомпания будет ими пользоваться", - выражает свое недовольство Александр.

Некоторые пассажиры уже отправили жалобы в надзорные ведомства.

"Мне прислали официальное письмо от авиакомпании. Оно не предполагает возврат, только бонусы или выбор другого билета. При этом, пишут что билет действителен 365 дней, но выбор другого билета возможен до 20 декабря 2020 г. В любом случае, ни один из вариантов авиакомпании мне не подходит. Направили обращение в Роспотребнадзор", - отметил Руслан.

Тем же, кто купил билет через платежные терминалы, в частности, через "Kiwi", и вовсе отказывают в возврате средств. Об этом заявила Маргарита в беседе с нашим корреспондентом. Между тем, якобы сами представители платежных систем получили полный возврат от авиакомпании.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и попросили отправить письменный запрос. На момент публикации на вопросы никто не ответил.