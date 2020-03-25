Состояние одного из пациентов с коронавирусом в Тюмени стабильно тяжелое

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских проинформировала о состоянии тюменцев, у которых был официально подтвержден коронавирус, передает корреспондент Накануне.RU.

Состояние первого больного, у которого имеются хронические заболевания, врачи оценивают как стабильно тяжелое. Он находится на круглосуточном контроле врачей. Второй пациент в хорошем состоянии, у него нормальная температура. Оба больных находятся в изолированных боксах.

Все контактные люди, подчеркнула Кузнечевских, находятся под контролем, равно как и все вернувшиеся из-за рубежа и заявившие о себе. Признаков заболевания у них нет.

Ситуацию в регионе замгубернатора назвала стабильной, она отметила, что новых заболевших нет, все необходимые мероприятия в рамках режима повышенной готовности проводятся.

Напомним, всего в регионе было подтверждено три случая коронавируса. Первой заболевшей стала китайская студентка Тюменского индустриального университета. В настоящий момент она полностью поправилась и была выписана из больницы.