05 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
(2016) | Фото: AP

В ООН призвали глав государств-членов G20 отменить санкции в связи с эпидемией коронавируса в мире

Лидерам стран, входящих в "Большую двадцатку" (G20), посоветовали отказаться от санкций и сплотиться в борьбе с эпидемией коронавируса, пишет РИА "Новости".

Такое предложение озвучил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он считает, что санкции мешают странам обмениваться продовольственными товарами, медикаментами и другими предметами, в том числе первой необходимости.

Гутерреш также высказался за снятие ограничений на трансграничную торговлю.

"Это время солидарности, а не изоляции. У руководства G20 есть исключительная возможность выступить с мощным пакетом ответных мер для устранения различных угроз от коронавируса", - отметил Генсек ООН.

Напомним, онлайн-саммит лидеров стран G20 пройдет 26 марта.

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В ООН призвали глав государств-членов G20 отменить санкции в связи с эпидемией коронавируса в мире

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Теги: ООН, санкции, G20, коронавирус



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