Путин приехал в Коммунарку и примерил костюм от коронавируса
Президент России Владимир Путин приехал в Коммунарку в больницу, где находятся граждане с подозрением на коронавирус COVID-19, пишет Telegram-канал "RIA_Kremlinpool".
Глава государства отметил, что работа центра налажена как часы. Путину помогли одеть специальный костюм для защиты от коронавируса и маску.
"Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, всё у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства", - отметил президент.