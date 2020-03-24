Челябинские власти поддержали Италию, пораженную коронавирусом, запустив на телебашне флаг средиземноморского государства

Власти Челябинской области решили поддержать Италию, которая сейчас страдает от эпидемии коронавируса - на телебашне включили цвета итальянского флага, пишет Mash.

Ранее девять самолётов отправили российские ВКС в Италию, на помощь итальянцам отправлены военные и гражданские вирусологи, оборудование, сестринские бригады. В России же из-за похолодания распространение и развитие COVID-19 не настолько активное, как в Италии, но в ближайшие две недели ситуация может измениться.

Как только президент России Владимир Путин пообещал Италии помощь, Италия потребовала снять санкции с России.