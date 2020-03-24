"Каждый может поучаствовать". В Екатеринбурге общественники, выступившие против сноса телебашни, объявили флешмоб

В Екатеринбурге вечером 24 марта прошел митинг, посвященный двухлетней годовщины сноса екатеринбургской телебашни. Организаторы - движение "Это наш город".

"Пришли около 30 человек, может чуть больше. Столько и было заявлено. Кто-то подходил и уходил - сегодня холодно было. Мы уложились по времени, но не все желающие успели выступить. Говорили о незаконности сноса башни, затрагивались жителями города проблемные темы в строительстве. Мы объявили флешмоб - сейчас каждый может записать видео, выложить его в интернет с хештегом #этонашгород", - сообщила Накануне.RU организатор митинга Екатерина Лахтикова.

Девушка отметила, что видео будут собираться в один ролик, который потом будут транслировать в интернете.

По итогам митинга участники приняли резолюцию, в которой отразили множество проблем в сфере строительства города.

"Снос телевизионной башни являлся ошибочным решением, осуществлённым при полном игнорировании публично выраженных заявлений экспертов и многих жителей Екатеринбурга сохранить данный объект в качестве одного из наиболее узнаваемых символов нашего города. Снос телебашни, отказ от реализации проектов развития прилегающей территории, предполагавших создание значительной по площади зеленой зоны, передача земельного участка телебашни для строительства частного спортивного сооружения являются примером отсутствия у властей и крупного строительного бизнеса нашего города намерений к осуществлению полноценного диалога с обществом, нежелания учета культурной, исторической, общественной значимости зданий и мест нашего города при принятии градостроительных решений", - говорится в тексте резолюции.

Общественники потребовали, чтобы власть поддержала общественные инициативы в сфере выявления, сохранения и популяризации культурного наследия народов Российской Федерации. Также люди выступили за повышение роли объектов культурного наследия, сохранение исторической среды городов и поселений, в том числе малых городов, создание условий для развития культурно-познавательного туризма.