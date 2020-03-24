Победителями конкурса среди организаций АПК за 2019 год на Вологодчине стали Шекснинский, Кирилловский и Чагодощенский районы

Начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Сергей Поромонов провел награждение победителей областного соревнования и смотра конкурса условий и охраны труда организаций агропромышленного комплекса за 2019 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Для участия в соревновании в департамент поступило почти 400 пакетов документов. Победителями областного соревнования в 2019 году признаны 3 муниципальных района области, 23 организации АПК, 72 работника ведущих профессий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

«Благодаря успешному труду сельхозтоваропроизводителей, предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности региона, Вологодская область вышла на отличный результат – производство продукции достигло отметки в 52,7 млрд. рублей, - отметил Сергей Поромонов. И поблагодарил сотрудников АПК за добросовестный труд.

Победителями среди муниципальных районов области за получение наивысших показателей социально-экономического развития по экономическим группам признаны Шекснинский, Кирилловский и Чагодощенский районы.

В областном соревновании коллективов сельскохозяйственных организаций за достижение в 2019 году победителями признаны: СПК «Русь» (Шекснинский район), племенной завод-колхоз «Аврора» (Грязовецкий район), СПК «Тотемский» (Тотемский район) в первой группе. Во второй группе - колхоз «Великодворье» (Тотемский район), СПК (колхоз) «Нива» (Шекснинский район), СПК колхоз «Нижне-Кулое» (Верховажский район). В третьей группе - колхоз им. Суворова (Шекснинский район), ООО «СП Нюксенский маслозавод-2» (Нюксенский район), ИП - Глава КФХ Лёвкин Александр Борисович (Вожегодский район).

Также были определены победители среди руководителей сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, включая организации малого и среднего бизнеса.