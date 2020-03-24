Лидер фракции в Раде призвал обратиться за помощью к России

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа" в Раде Вадим Рабинович призвал обратиться за помощью к России в условиях эпидемии коронавируса.

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Он отметил, что Украина годами шла в Европу, от которой нет никакой помощи, а Россия помогает Италии, невзирая на европейские санкции.

"У них есть специалисты, они в Италии сегодня спасают сотни, тысячи жизней. Почему мы боимся их пригласить к себе? Мы можем сами? Ну, покажите, что вы можете! Вы сами ничего не можете", - сказал Рабинович.

Бывший соратник Виктора Ющенко, экс-министр транспорта Евгений Червоненко на днях заявил, что Украине нужна помощь России. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник также считает, что Киев будет вынужден обратиться за помощью к Москве.

Ранее эксперты отмечали, что Европа отвернулась от Украины. Киевский политолог Евгений Филиндаш тоже призвал раскрыть глаза на Запад, где не оказывают помощь даже Италии, о чем заявляли власти этой страны.