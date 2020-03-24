04 Октября 2020
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Политика За рубежом
коллаж, турция, ливия, боевики, оружие (2019) | Фото: ФБА «Экономика сегодня»

Эрдоган прикрывается трупами турецких военных для продолжения войны в Ливии

Турция продолжает всеми силами держаться в Ливии для дальнейшей помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС). На этот раз в результате очередной попытки боевиков атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) с применением турецкой техники погибло 19 сирийских боевиков и турецких солдат.

Как стало известно ранее, за последние полгода Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Триполи около семи тысяч сирийских наемников и более тысячи турецких военных. Однако власти Турции явно не ожидали таких больших потерь. По сообщению Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, к данному моменту в Ливии погибло более 140 сирийских наемников не менее чем из пяти разных террористических группировок. Основные потери боевики понесли в районе Айн Зара, где отряды террористов попытались прорвать линию фронта.

Также, согласно информации из соцсетей, тела более 50 наемников и турецких военнослужащих находятся на авиабазе «Митига». Судя по всему, Эрдоган не собирается доставлять на родину тела убитых турок. По мнению экспертов, глава Турции пользуется этим, чтобы впоследствии использовать их смерть как повод для мести за пролитую кровь своих сограждан. Политические амбиции турецкого лидера диктуют ему оставаться в акватории Средиземного моря и на землях Северной Африки. А потому он полон решимости не считаться с потерями.

В результате деятельности Анкары отчетливо видно, что Турция делает все для продолжения войны в Ливии. Постоянные провокации в сторону ливийской армии лишний раз подтверждают, что Эрдоган готов мириться с любыми потерями, так как это является поводом для нахождения турецких войск в североафриканской стране.

турецкие соцсети, твиттер(2020)|Фото:twitter.com

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Эрдоган прикрывается трупами турецких военных для продолжения войны в Ливии

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Теги: ливия, турция, эрдоган, пнс, лна, авиабаза митига, наемники



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