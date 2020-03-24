В Кургане обсудили меры по противодействию терроризму

В Кургане на высшем уровне поговорили о профилактике терроризма.

В правительстве Курганской области прошло межведомственное совещание по вопросам организации информирования населения о мерах

по противодействию терроризму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Совещание возглавил руководитель оперативного штаба в регионе, начальник зауральского управления ФСБ Исмаил Раджабов.

В обсуждении также приняли участие губернатор Курганской области Вадим Шумков и столичный гость - официальный представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель Информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

Были приглашены Государственный федеральный инспектор Артем Пушкин, члены оперативного штаба и антитеррористической комиссии, их аппаратов, начальники пресс-служб государственных органов.

"В ходе совещания выработаны дополнительные меры по организации своевременного и объективного информирования жителей Курганской области о работе органов власти и силовых структур в области профилактики терроризма и пресечения террористических угроз", - добавили в ФСБ.