В Челябинске пациенты больницы пожаловались, что лежали в общей палате с мужчиной с коронавирусом

В Челябинске пациент больницы №8 записал видеообращение, в котором рассказал, что лежал в одной палате с мужчиной, который вернулся из Великобритании и у него обнаружен условно положительный результат на коронавирус. Видео опубликовал 31 канал, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация такова, что врачи говорят, что у человека, который был с нами пятым в палате, предварительно подтвердили коронавирус. По новостям говорят, что он лежал один. Но это наглая ложь, потому что он не был изолирован. Его поселили с нами в общий бокс на пять человек. Сейчас они будут прилагать все усилия и выгораживать себя и говорить, что он с нами не контактировал. Но мы тут также находимся вчетвером", - говорит челябинец.

По его словам, мужчина, который приехал из Великобритании, поступил позже, чем он, но его результаты уже готовы, а у других пациентов нет.

"У меня сегодня 14 дней с момента пересечения границы, я приехал лечиться, а меня возможно заразили", - подчеркнул он.

Напомним, в Челябинской области подтвержден только один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Он был выявлен у жителя Миасса, который вернулся из Испании. Болезнь у южноуральца протекает в легкой форме.

Вчера стало известно, что еще у четырех человек установлен условно положительный результат на коронавирус. Трое - это члены одной семьи. Четвертый человек – сотрудница фирмы заразившегося мужчины. Их анализы направлены в Новосибирск, результатов пока нет.

Сегодня условно положительный результат на коронавирус был установлен еще у двух человек. Это мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина - из Чехии.