Облсуд выпустил из колонии экс-чиновника мэрии Магнитогорска, осужденного за взятки

Челябинский областной суд заменил бывшему начальнику управления муниципального заказа администрации Магнитогорска Никите Власову, осужденному за получение взятки в особо крупном размере, неотбытый срок в колонии на ограничение свободы.

Напомним, в 2015 году Власов получил взятки на общую сумму более 1,8 млн руб. от представителя коммерческой организации за способствование в обеспечении побед в конкурсах на поставку продуктов в муниципальные образовательные учреждения. В апреле 2016 году суд приговорил экс-чиновника к 6 годам в колонии общего режима и штрафу в 4,5 млн руб.

В январе текущего года Копейский городской суд отказал осужденному в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Власов обжаловал это решение в областной суд.

Сегодня Челябинский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу осужденного – постановление суда первой инстанции отменено.

"Суд апелляционной инстанции принял решение о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы, назначенного приговором суда, ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца 21 день. В удовлетворении ходатайства Власова об освобождении от отбывания дополнительного наказания в виде штрафа – отказал", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.