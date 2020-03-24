СМИ: создатели тестов на коронавирус получают меньше полутора МРОТ?

Зарплаты учёных-вирусологов, от работы которых прямо зависит борьба с нынешней эпидемией, не позволяют отнести их даже к среднему классу. На предприятии "Вектор" в Новосибирской области, куда практически со всей страны свозят анализы на коронавиус, некоторые сотрудники не получают за свой труд и полутора МРОТ.

Как передаёт Infox, сейчас на "Векторе", например, ищут старшего научного сотрудника с соответствующими компетенциями и опытом работы по специальности в области научных исследований и разработок (молекулярная биология, вирусология) не менее 10 лет и наличием ученой степени, которому предлагается заработная плата от 30 тыс. руб. А научным сотрудникам и младшим научным сотрудникам центр может предложить оклад в районе 15 тыс. руб. В отделе зоонозных инфекций и гриппа младший научный сотрудник получает от 30 тыс. В отделе молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов – от 20 тыс.

Напомним, сеть лабораторий, где можно сдать первичные анализы на коронавирус, расширяется сейчас по всей стране, например, и на Среднем Урале.