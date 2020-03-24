Довыборы в заксобрание Прикамья пройдут несмотря на коронавирус

Оснований для отмены довыборов в заксобрание Пермского края по округу №2 в настоящий момент нет, сообщает "Ъ" со ссылкой на председателя краевого избиркома Игоря Вагина.

Он отметил, что на избирательных участках будут приняты все необходимые меры безопасности: помещения будут обработаны дезинфицирующими средствами, членам комиссий и избирателям предоставят медицинские маски.

"По действующему законодательству перенос выборов практически не возможен. Для отмены голосования либо в округе должен остаться один кандидат, а мы уже зарегистрировали 6 человек. Либо объявлено чрезвычайное положение. Иных вариантов нет", - цитирует издание Игоря Вагина.

Довыборы пройдут 26 апреля, за мандат поборются шесть человек: секретарь реготделения "Единой России" Вячеслав Григорьев, чиновник администрации Ленинского района Перми Георгий Балашов (ЛДПР), депутат добрянской думы Владимир Степанов ("Справедливая Россия"). Также в выборах участвуют кандидаты "Демократической партии России" Валерий Смолин, "Партии за справедливость!" – Владимир Зыков, "Партии Прогресса" – Константин Лоран.

Кандидат от КПРФ адвокат Леонид Любимов не прошел регистрацию из-за неточных сведений о доходах.

Как сообщало Накануне.RU, вакантным место в краевом заксо стало после того, как депутат и бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин был приговорен к семи годам лишения свободы.

Заворохину инкриминировали два эпизода по статье "Присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере" при заключении договоров на поставку тепла с компанией "Энергоресурс". Арестовали его в июле 2015 г., в сентябре того же года он вышел под залог. На предприятии говорят, что преследование Заворохина повлекло за собой срыв нескольких контрактов на поставку продукции. В 2011-12 гг. преступники похитили у завода более 140 млн руб. Кроме этого, проходивший по делу директор МУП "Автобаза администрации Перми" Денис Овчинников реализовывал имущество мэрии по заниженной цене. Городской бюджет пострадал на 90 млн руб. Третьим фигурантом расследования был сын бизнесмена Максим Овчинников.

Согласно приговору суда, Заворохин и Овчинников-старший получили по семь лет, а Овчинников-младший – четыре года колонии общего режима. Удовлетворены иски завода на сумму в 141,9 млн руб., мэрии – 94,5 млн руб.