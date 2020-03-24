Уралец после ссоры с женой вызвал "скорую" и заявил, что у нее коронавирус

На Среднем Урале возбудили дело в отношении жителя Тавды. Он утверждал, что его жена якобы заболела новым коронавирусом.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, мужчина привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой медицинской помощи. По его данным, вечером 20 марта на пульт Единой диспетчерской службы поступил звонок от гражданина, который сообщил, что его супруга больна коронавирусом. На адрес в срочном порядке выехала бригада "скорой помощи", но дверь медикам никто не открыл. Тогда для оказания содействия врачам были направлены сотрудники полиции.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность заявителя ОВД выяснили быстро, на следующее утро его доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Им оказался безработный ранее неоднократно судимый мужчина по имени Евгений 1987 года рождения. Он привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за кражи, побои и даже за вымышленные сведения о минировании важного объекта. При опросе подозреваемый пояснил, что накануне употреблял спиртные напитки в компании своего знакомого. Фуршет, как обычно, затянулся, поэтому он пришел не в свой частный дом, а к теще, надеясь, что та отнесется с пониманием.

Но вышло все наоборот: там уже дожидалась разгневанная супруга, с которой, по понятным причинам, произошла ссора. Обидчивый любитель веселых вечеринок решил отомстить за полученную взбучку. Он скрытно взял сотовый телефон жены и ошарашил по нему диспетчера ЕДС информационной "уткой" о страшном заболевании близкого человека. Сотрудники полиции не оценили шутку и возбудили административное дело", - рассказал полковник Горелых.

Напомним, по официальным данным, на Среднем Урале зарегистрировано 13 пациентов с диагнозом "коронавирус". О четырех стало известно сегодня.