04 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
полиция, ГИБДД, ДПС (2019) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье 16-летний бесправник травмировал полицейского, который пытался задержать автомобиль нарушителя

Любитель веселой езды без прав, 16-летний подросток из Куртамыша стал фигурантом уголовного дела.

Утром 17 марта он в компании приятелей-подростков катался по городу на "семерке" и привлек внимание сотрудников ГИБДД, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Полицейские потребовали водителя остановить машину, но несовершеннолетний водитель не подчинился. Тогда инспекторы ДПС блокировали "ВАЗ" и один из сотрудников попытался отстранить водителя от управления. В этот момент подросток дал "заднюю" и около 20 метров протащил полицейского за машиной.

"Инспектору ДПС были причинены рваная рана правой кисти и закрытый перелом правой плечевой кости. Обвиняемый с места преступления скрылся, но впоследствии его местонахождение было установлено", - добавили в СК.

Подросток был задержан, но вскоре его передали родителям.

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В Зауралье 16-летний бесправник травмировал полицейского, который пытался задержать автомобиль нарушителя

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Теги: Куртамыш, полицейский, травма, ГИБДД, подросток



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