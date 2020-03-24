В Югре бизнесмену, по вине которого вахтовик из Башкирии потерял на месторождении руку, грозит до трёх лет колонии

В Югре руководителю компании "Автодорстроймеханизация" грозит срок за тяжёлые травмы, полученные его подчинённым во время работы на одном из меторождений, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, 17 февраля руководитель "Автодорстроймеханизации" поручил одному из рабочих производство монтажных работ без прохождения последним инструктажа по технике безопасности. Не стал он и контролировать, как эти работы делают. Итог – 44-летний вахтовик упал с крыши и, пролетев пять с половиной метров, упал на землю, получив тяжёлые травмы – в частности, потерял руку. Глава компании попал под "уголовку" по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ему грозит до трёх лет колонии.

Напомним, ранее на оперативном совещании в республиканском правительстве глава Башкирии Радий Хабиров спросил у первого замглавы Бакальского района, откуда родом пострадавший, знает ли чиновник о трагедии. Тот отметил, что в курсе ситуации. Мать и жена пострадавшего находятся вместе с ним в Нефтеюганске, власти района уже выделили им первую материальную помощь.

"Дети размещены в приюте. Накормлены, получают уход. Особых вопросов к нам нет", - сказал Зеязетдинов.

Претензии были к недостаточному вниманию врачей к пациенту в праздники, отметил замглавы.

"Если есть возможность, пострадавшего надо сюда забирать, - сказал Хабиров. – Качество медицины здесь, я полагаю, выше. Он был нетранспортабелен, мне говорили. Как только ему станет лучше, забирайте его домой. У него один из детей с ДЦП, посмотрите, какую помощь можно оказать, пока и бабушка, и мама не дома. Когда эта история закончится, даст Бог, мы вылечим его здесь, трудоустройте его здесь. Он инвалид, ему ампутировали одну руку. Ему пятерых детей содержать надо. Помогайте ему".