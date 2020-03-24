04 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
ЕС Украина (2016) | Фото:kor.ill.in.ua/

Европа отвернулась в беде от Украины?

В условиях эпидемии коронавируса Европа просто отвернулась от Украины. Об этом заявляют эксперты.
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Израильский политолог Соломон Манн написал в Facebook, что после окончания эпидемии Европа уже не возобновит безвиз для Украины, на что намекнул президент Франции Эммануэль Макрон, который сворачивает курс на поддержку Украины. В целом изменения в отношении Европы к Украине уже произошли, считает Манн.

Российский политолог Армен Гаспарян отмечает, что ЕС не очень помогает Италии, а тем более никто там не будет думать об Украине.

"Телеграм-каналы, близкие к администрации Зеленского, уже открыто пишут, что они зондируют почву о том, чтобы Россия помогла", – сказал Гаспарян "Политнавигатору".

Советник главы ЛНР Родион Мирошник напомнил, что ирония в том, что Украина даже закрепила в своей конституции курс на ЕС и НАТО, а помогает ей Китай.

"При первом же существенном кризисе и ЕС, и НАТО Украину кинули. Так же, как и великие благодетели США", - написал он.

Для борьбы с эпидемией коронавируса Украина вчера обратилась за помощью к НАТО. А Зеленский попросил МВФ увеличить сумму поддержки. Правда, пока решение о финансовой поддержке Украины не принято. Ранее МВФ хотел, чтобы Украина сначала начала распродажу земли. В связи с этим на Украине даже пугают МВФ невозвратом старых кредитов.

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Европа отвернулась в беде от Украины?

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Теги: Украина, коронавирус, Европа



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