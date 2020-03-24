04 Октября 2020
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Спорт За рубежом
логотип Олимпиады и Паралимпиады в Токио 2020 (2016) | Фото:The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

Олимпиада-2020 переносится на год – Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах договорились во вторник, 24 марта, отложить проведение летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил глава японского правительства, передает агентство Kyodo.
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После разговора с Бахом по телефону Абэ сказал журналистам, что они намерены провести Олимпиаду и Паралимпийские игры в следующем году.

Впервые в истории это спортивное мероприятие было отложено.

Беспрецедентная задержка станет серьезным ударом по принимающей стране и, несомненно, приведет к каскаду экономических, политических и социальных последствий. Это также создаст значительные логистические проблемы для олимпийских организаторов, считает издание.

Телефонные переговоры начались на фоне растущего давления со стороны спортсменов и спортивных организаций, требовавших перенести Олимпийские игры из-за быстрого распространения вируса.

МОК заявил, что на данный момент только 57% спортсменов прошли квалификацию на предстоящие игры.

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Олимпиада-2020 переносится на год – Синдзо Абэ

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Теги: олимпиада-2020, япония, токио, перенос, олимпийские игры, коронавирус, синдзо абэ, мок, томас бах



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