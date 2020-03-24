Курганец попал под "уголовку" за призывы в соцсетях бить полицейских

Житель Кургана стал фигурантом уголовного дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

В ноябре и декабре прошлого года подозреваемый написал в соцсети "Вконтакте" в группе "Инцидент Курган" комментарии, в которых призывал осуществлять насилие в отношении сотрудников полиции, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После разговора со следователем мужчина признал свою вину и раскаялся.

Силовики сейчас работают над выявлением похожих комментариев мужчины в соцсетях.