Совладелец "Зимней вишни" экстрадирован из Польши в Россию

Совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, обвиняемый в даче взятки при строительстве ТРЦ, экстрадирован в Россию из Польши. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Директор компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский, по версии следствия, передал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой.

В результате, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода торгового центра в эксплуатацию.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В марте 2019 года объявленный в розыск фигурант дела о пожаре был задержан в Польше.

В феврале 2020 года в суд было направлено третье уголовное дело о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Обвиняемыми по нему проходят Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, начальник отдела указанной инспекции Светлана Шенгерей и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Чиновников обвиняют в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.