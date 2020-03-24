04 Октября 2020
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пожар, дым, огонь (2011) | Фото: Накануне.RU

Совладелец "Зимней вишни" экстрадирован из Польши в Россию

Совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, обвиняемый в даче взятки при строительстве ТРЦ, экстрадирован в Россию из Польши. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Директор компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский, по версии следствия, передал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой.

В результате, несмотря на нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода торгового центра в эксплуатацию.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В марте 2019 года объявленный в розыск фигурант дела о пожаре был задержан в Польше.

В феврале 2020 года в суд было направлено третье уголовное дело о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Обвиняемыми по нему проходят Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, начальник отдела указанной инспекции Светлана Шенгерей и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Чиновников обвиняют в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.

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Совладелец "Зимней вишни" экстрадирован из Польши в Россию

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Теги: зимняя вишня, польша, вячеслав вишневский



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Ранее 29.03.2018 06:44 Мск СМИ: Показательная отставка Тулеева не планируется
Ранее 29.03.2018 02:05 Мск Жители Кемерово, потерявшие родственников в ТЦ "Зимняя вишня", пожаловались в прокуратуру на пожарных и спасателей
Ранее 28.03.2018 18:48 Мск В СКР назвали маловероятной версию о поджоге как источнике возникновения пожара в ТЦ в Кемерове
Ранее 28.03.2018 15:45 Мск Путин поручил проверить деятельность развлекательных и торговых центров после трагедии в Кемерове
Ранее 28.03.2018 15:37 Мск Арестован охранник из ТЦ "Зимняя вишня"
Ранее 28.03.2018 15:14 Мск МЧС проверит торговые центры России на соблюдение требований пожарной безопасности
Ранее 28.03.2018 15:07 Мск Певец Эмин пожертвовал свой гонорар за концерты на Урале семьям пострадавших на пожаре в Кемерово
Ранее 28.03.2018 14:53 Мск Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" арестована на два месяца
Ранее 28.03.2018 14:31 Мск Гендиректор "Зимней вишни": Контролеры кинотеатра отчитались мне о выводе людей
Ранее 28.03.2018 14:03 Мск Кремль: Путин держит на контроле расследование причин трагедии в Кемерове
Ранее 28.03.2018 13:06 Мск Тулеев записал видеообращение в связи с пожаром в "Зимней вишне": Определенные силы пытаются стравить людей
Ранее 28.03.2018 12:31 Мск Матвиенко дала ряд поручений комитетам Совфеда в связи с трагическими событиями в Кемерове
Ранее 28.03.2018 12:26 Мск Сергей Носов: кемеровская трагедия не должна повториться в Нижнем Тагиле
Ранее 28.03.2018 11:56 Мск СКР возбудил дело против украинского пранкера Вольнова, звонившего в морги Кемерово
Ранее 28.03.2018 11:36 Мск В Тюмени почтили память погибших на пожаре в Кемерово
Ранее 28.03.2018 11:33 Мск СМИ: Тулеев снял с должности одного из своих заместителей
Ранее 28.03.2018 11:22 Мск Глава СКР лично встретится с родственниками погибших и пострадавшими во время пожара в Кемерово
Ранее 28.03.2018 10:41 Мск Кемеровские власти проверяют информацию о 78 жертвах пожара в "Зимней вишне"
Ранее 28.03.2018 10:26 Мск После трагедии в Кемерово пермяки проводят собственные проверки торговых центров
Ранее 28.03.2018 10:19 Мск В правительстве предлагают ввести онлайн-мониторинг за пожарной безопасностью
Ранее 28.03.2018 09:20 Мск Больше тысячи пермяков почтили память погибших на пожаре в Кемерово
Ранее 28.03.2018 09:19 Мск МЧС обнаружило тела всех погибших при пожаре в кемеровском ТЦ
Ранее 28.03.2018 08:54 Мск "Сам он ее отключить не мог": отец задержанного в Кемерове охранника ТЦ рассказал, почему не сработала сигнализация
Ранее 28.03.2018 08:41 Мск Прокуратура начала внеплановую проверку тюменских ТРЦ, гипермаркетов и рынков
Ранее 28.03.2018 08:25 Мск После трагедии в Кемерово на Ямале начнутся тренировки по эвакуации людей из общественных мест
Ранее 28.03.2018 08:02 Мск В Кемерово прощаются с жертвами пожара в "Зимней вишне"
Ранее 28.03.2018 07:40 Мск Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в "Зимней вишне"
Ранее 28.03.2018 07:37 Мск После пожара в Кемерово опознаны тела 27 человек
Ранее 28.03.2018 04:25 Мск День траура по погибшим в Кемерове начался в России
Ранее 28.03.2018 02:16 Мск Мэй прислала Путину письмо в связи с трагедией в Кемерово
Ранее 28.03.2018 02:10 Мск Систему противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня" отключили за 15 минут до пожара
Ранее 28.03.2018 01:14 Мск Украинский пранкер сообщил о цели своих звонков в морги Кемерово
Ранее 27.03.2018 21:30 Мск СКР даст правовую оценку действиям украинского пранкера, распространявшего ложь о количестве жертв в пожаре в Кемерово
Ранее 27.03.2018 20:18 Мск Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово не был застрахован: ущерб - 4 миллиарда рублей
Ранее 27.03.2018 20:08 Мск Поджог. Гендиректор "Зимней вишни" в суде назвала причину пожара
Ранее 27.03.2018 19:00 Мск Миллион рублей родственникам погибших в Кемерово – унизительная подачка, - адвокат Людмила Айвар
Ранее 27.03.2018 18:30 Мск Сотни москвичей приносят цветы и игрушки к организованному на Манежной площади мемориалу в память о погибших при пожаре в Кемерове
Ранее 27.03.2018 18:02 Мск "В Москве огромное количество нарушений": Цветков о пожарной безопасности в столичных ТЦ
Ранее 27.03.2018 17:59 Мск Минкультуры рекомендовало отменить увеселительные мероприятия 28 марта
Ранее 27.03.2018 17:32 Мск "Ни о каких сотнях пострадавших информации нет": член "Офицеров России" Антон Цветков развеял мифы о трагедии в Кемерово
Ранее 27.03.2018 17:15 Мск Глава СЖР призвал журналистов не распространять ложную информацию о количестве жертв и причинах пожара в Кемерове
Ранее 27.03.2018 16:45 Мск В Челябинске погибших в Кемерово почтили минутой молчания
Ранее 27.03.2018 16:40 Мск "Учитель не должна была оставлять детей": детский омбудсмен Подмосковья о трагедии в Кемерово
Ранее 27.03.2018 16:13 Мск СК: Пропавшими во время пожара в Кемерове числятся 67 человек
Ранее 27.03.2018 15:46 Мск "У детей не было шансов. И у нас не будет": спасатель МЧС о трагедии в Кемерово
Ранее 27.03.2018 15:34 Мск Концерт Мота в Екатеринбурге все-таки перенесен из-за национального траура
Ранее 27.03.2018 15:24 Мск Фейк о "сотнях погибших" в Кемерово запустил в Сеть украинский пранкер
Ранее 27.03.2018 14:56 Мск Власти Кемерово сообщили о 38 пропавших без вести при пожаре в ТЦ
Ранее 27.03.2018 14:42 Мск В день национального траура концерт Мота в Екатеринбурге не отменят
Ранее 27.03.2018 14:13 Мск На Ямале начались массовые проверки мест скопления людей
Ранее 27.03.2018 14:07 Мск СКР настаивает на аресте фигурантов дела о пожаре в Кемерово
Ранее 27.03.2018 13:37 Мск В Свердловской области отменят праздничные мероприятия в связи с трауром по жертвам трагедии в Кемерово
Ранее 27.03.2018 13:21 Мск Путин объявил траур 28 марта в связи с пожаром в Кемерово
Ранее 27.03.2018 13:02 Мск СМИ: Родные жертв пожара в "Зимней вишне" собрали данные о 85 пропавших без вести
Ранее 27.03.2018 12:53 Мск Вице-губернатор Кемеровской области на коленях попросил прощения у участников митинга
Ранее 27.03.2018 12:34 Мск В Брянской области объявлен траур в связи с трагедией в Кемерове
Ранее 27.03.2018 12:27 Мск Пермяки почтят память погибших в Кемерово у мемориала жертвам пожара в "Хромой лошади"
Ранее 27.03.2018 12:12 Мск В Югре отменили церемонию открытия Чемпионата России по биатлону из-за трагедии в Кемерове
Ранее 27.03.2018 12:05 Мск "Преемник" Тулеева обвинил в пиаре потерявшего семью при пожаре в "Зимней вишне"
Ранее 27.03.2018 11:27 Мск Несколько регионов объявили траур по погибшим на пожаре в Кемерово
Ранее 27.03.2018 11:24 Мск "Кто, как не Пермь знает, что такое пожар": Лолита пожертвует гонорар за концерт родным погибших в Кемерово
Ранее 27.03.2018 11:08 Мск МЧС: К моменту прибытия пожарных в кемеровском ТЦ уже горели три кинозала и зоопарк
Ранее 27.03.2018 10:47 Мск В СКР рассматривают две основные причины пожара в ТЦ в Кемерове
Ранее 27.03.2018 10:28 Мск 41 ребенок погиб при пожаре в ТЦ в Кемерово
Ранее 27.03.2018 10:15 Мск "Отвечу по полной программе", - первый зам Тулеева вышел к народу. Жители не верят в число жертв в "Зимней вишне"
Ранее 27.03.2018 10:10 Мск Депутаты Госдумы почтили память погибших при пожаре в Кемерове минутой молчания
Ранее 27.03.2018 09:31 Мск Путин в Кемерово встретился с сомневающимися в ходе расследования пожара в ТЦ
Ранее 27.03.2018 09:06 Мск Восемь тел погибших при пожаре в Кемерово пока не найдены
Ранее 27.03.2018 08:39 Мск Тулеев пообещал лично принять родственников погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово
Ранее 27.03.2018 08:07 Мск Путин на совещании в Кемерово: Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица
Ранее 27.03.2018 08:04 Мск МЧС: Работы на месте пожара в Кемерове планируется завершить в течение суток
Ранее 27.03.2018 07:52 Мск После трагедии в Кемерово в Югре проверят, насколько безопасно находиться в местных ТРЦ
Ранее 27.03.2018 07:36 Мск Митинг в Кемерово: мэр предложил жителям самим осмотреть морги и сгоревший ТЦ
Ранее 27.03.2018 07:27 Мск Путин о трагедии в Кемерово: Мы потеряли столько людей из-за преступной халатности и разгильдяйства
Ранее 27.03.2018 05:19 Мск Путин возложил в Кемерово цветы на месте пожара
Ранее 27.03.2018 00:51 Мск Задержан пятый подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ Кемерово, отключивший сигнализацию
Ранее 27.03.2018 00:47 Мск В СКР прокомментировали секретность при выдаче тел жертв пожара в Кемерово
Ранее 26.03.2018 18:35 Мск ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово снесут
Ранее 26.03.2018 17:55 Мск Глава Владивостока выразил соболезнования в связи с кемеровской трагедией
Ранее 26.03.2018 17:47 Мск В МЧС сообщили об опознании 23 погибших при пожаре в Кемерове
Ранее 26.03.2018 16:57 Мск Сотрудники Росгвардии вылетели в Кемерово для проверки ЧОП, работавшего в ТЦ в Кемерово
Ранее 26.03.2018 15:50 Мск Сотрудники МЧС обследовали четыре этажа сгоревшего торгового центра в Кемерове
Ранее 26.03.2018 15:47 Мск В Кемерово опознаны 17 погибших в результате пожара. Среди них - восемь детей
Ранее 26.03.2018 15:28 Мск Кабмин выделит по 1 млн рублей семьям погибших при пожаре в Кемерове
Ранее 26.03.2018 15:14 Мск Губернатор Прикамья приказал проверить безопасность всех мест массового скопления людей в крае
Ранее 26.03.2018 14:54 Мск Из-под завалов сгоревшего ТЦ в Кемерове извлекли 58 тел
Ранее 26.03.2018 14:38 Мск Главе СКР доложили о первых результатах расследования трагедии в Кемерово
Ранее 26.03.2018 14:02 Мск Пескова спросили об отсутствии Тулеева на месте пожара в Кемерове
Ранее 26.03.2018 13:37 Мск Путин из-за пожара в Кемерово отменил вручение премий в Кремле
Ранее 26.03.2018 13:32 Мск Прокурорам во всех регионах поручено проверить торгово-развлекательные центры
Ранее 26.03.2018 13:08 Мск Трехдневный траур объявлен в Кемеровской области
Ранее 26.03.2018 12:19 Мск СК РФ просит всех потерпевших и очевидцев пожара в кемеровском ТЦ позвонить следователям
Ранее 26.03.2018 12:00 Мск Глава Нижнего Тагила Сергей Носов выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово
Ранее 26.03.2018 11:59 Мск "Охранники не давали детям спускаться по лестнице": Росгвардия проверит действия персонала ТЦ "Зимняя вишня"
Ранее 26.03.2018 11:48 Мск СКР подтвердил гибель 64 человек при пожаре в торговом центре в Кемерове
Ранее 26.03.2018 11:35 Мск В кемеровском ТЦ вновь начался пожар
Ранее 26.03.2018 11:21 Мск Все матчи 30-го тура ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерово
Ранее 26.03.2018 11:11 Мск 11-летний мальчик, пострадавший при пожаре в Кемерове, находится в тяжелом состоянии
Ранее 26.03.2018 10:59 Мск Тюменский губернатор после трагедии в Кемерово поручил МЧС проверить торговые центры в регионе
Ранее 26.03.2018 10:55 Мск Число погибших во время пожара в кемеровском торговом центре увеличилось до 56
Ранее 26.03.2018 10:28 Мск Двери в кинозалы сгоревшего в Кемерове ТЦ были закрыты
Ранее 26.03.2018 10:14 Мск "Самое главное - оказать помощь семьям, которых постигла страшная беда": Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове
Ранее 26.03.2018 10:07 Мск МЧС: Крыша в ТЦ "Зимняя вишня" рухнула почти на всей площади пожара
Ранее 26.03.2018 09:51 Мск Пять человек, считавшиеся пропавшими на пожаре в Кемерове, найдены живыми
Ранее 26.03.2018 09:27 Мск Путин поручил оказать помощь семьям пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре
Ранее 26.03.2018 09:04 Мск СКР: при пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 53 человека
Ранее 26.03.2018 09:00 Мск Глава Минздрава прибыла в Кемерово
Ранее 26.03.2018 08:47 Мск Губернатор Югры выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре Кемерово
Ранее 26.03.2018 08:41 Мск Среди пропавших без вести в ТЦ "Зимняя вишня" оказались дети из Томска
Ранее 26.03.2018 08:39 Мск Детский омбудсмен прокомментировала трагедию в Кемерово
Ранее 26.03.2018 08:14 Мск Полпред Меняйло лично проконтролирует расследование пожара в Кемерове
Ранее 26.03.2018 08:05 Мск По делу о пожаре в ТРЦ в Кемерово задержаны и допрошены четыре человека
Ранее 26.03.2018 07:42 Мск На месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня" обнаружены тела еще 11 погибших
Ранее 26.03.2018 07:40 Мск Расследованием дела о пожаре в ТРЦ в Кемерово займется Главное следственное управление СКР
Ранее 26.03.2018 07:02 Мск В Госдуме прокомментировали трагедию в кемеровском ТЦ
Ранее 26.03.2018 05:43 Мск Родственники погибших при пожаре в кемеровском ТЦ получат по 1 млн рублей
Ранее 26.03.2018 03:27 Мск Родные пропавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" обвинили власти Кемерово в бездействии
Ранее 26.03.2018 02:26 Мск Задержана гендиректор горящего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня"
Ранее 26.03.2018 00:47 Мск При пожаре в ТЦ в Кемерово погибла родственница главы Кузбасса
Ранее 26.03.2018 00:43 Мск Названа причина пожара в торговом центре "Зимняя вишня"
Ранее 25.03.2018 20:45 Мск В Кемеровской области объявлен режим ЧС из-за пожара в торговом центре: более 40 человек считаются пропавшими без вести
Ранее 25.03.2018 20:07 Мск Следователи в Кемерово ищут очевидцев пожара в торговом центре "Зимняя вишня"
Ранее 25.03.2018 17:57 Мск "Тела не выносят, чтоб не паниковал никто". Жители Кемерово сообщают о десятках погибших при пожаре в ТЦ
Ранее 25.03.2018 16:42 Мск Погибли трое детей и женщина. Следователи рассказали о подробностях пожара в торговом центре в Кемерово
Ранее 25.03.2018 14:05 Мск "Люди прыгали из окон". В кинотеатре торгового центра в Кемерово в пожаре погибли четверо детей

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