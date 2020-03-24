44-летний курганец за неуспеваемость в школе жестоко избивал свою маленькую дочь

44-летний житель Кургана в прошлом году избивал собственную дочь.

Мужчина регулярно бил 11-летнюю девочку в ходе бытовых ссор, а также из-за непонимания школьного домашнего задания.

"О происходящем девочка сообщила в школьном мессенджере, чем привлекла внимание педагогов. С учетом того, что семья была неполной в настоящее время ребенок проживает под опекой родственников", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Уголовное дело уже передано в суд.