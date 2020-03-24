Госдума ужесточит наказание за нарушение карантина – до 7 лет лишения свободы или штраф до 2 млн

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    длинные футболки для девушек вот

Политика В России Москва
Маска медицинская (2020) | Фото: Накануне.RU

Госдума ужесточит наказание за нарушение карантина – до 7 лет лишения свободы или штраф до 2 млн

Госдума собирается внести поправки в КоАП и УК, связанные с наказанием за нарушение правил коронавирусного карантина. Авторами законопроекта выступят глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также:

Санкции за нарушение карантина будут предусматривать лишение свободы на срок до 7 лет или штраф до 2 млн руб.

Поправки на совете Госдумы планируется рассмотреть уже 25 марта. Их уже рассмотрел профильный комитет. К первому чтению документ будут готовить к 31 марта.

Стоит отметить, что наказание за "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей" уже существует, санкции будут ужесточать: штраф от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Если нарушение повлекло за собой смерть человека или было совершено умышлено с созданием угрозы массовых заболеваний, то его планируется наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 5 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума ужесточит наказание за нарушение карантина – до 7 лет лишения свободы или штраф до 2 млн

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госдума, штраф, наказание, нарушение карантина, коронавирус, covid-19, коронавирус в россии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети