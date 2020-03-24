Госдума ужесточит наказание за нарушение карантина – до 7 лет лишения свободы или штраф до 2 млн

Госдума собирается внести поправки в КоАП и УК, связанные с наказанием за нарушение правил коронавирусного карантина. Авторами законопроекта выступят глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Санкции за нарушение карантина будут предусматривать лишение свободы на срок до 7 лет или штраф до 2 млн руб.

Поправки на совете Госдумы планируется рассмотреть уже 25 марта. Их уже рассмотрел профильный комитет. К первому чтению документ будут готовить к 31 марта.

Стоит отметить, что наказание за "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей" уже существует, санкции будут ужесточать: штраф от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Если нарушение повлекло за собой смерть человека или было совершено умышлено с созданием угрозы массовых заболеваний, то его планируется наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 5 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.