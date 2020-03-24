"Это для вашей же безопасности": в "Уральском банковском союзе" прокомментировали ограничения выдачи наличных в банкоматах

В "Уральском банковском союзе" оценили рекомендации Центробанка, который дал поручение ограничить функции выдачи и приема купюр в банкоматах, которые работают на прием наличных. По словам председателя союза Валентины Мурановой, ограничение вводится для безопасности людей. Об этом уральский банкир рассказала в беседе с Накануне.RU.

"Эти рекомендации не носят никакой угрозы. Банки будут их выполнять. И деньги будут выдерживаться. Ничего страшного для людей нет. Деньги в банкомат будут вкладываться после выдержки. Не думаю, что банки будут жертвовать собственными работниками. По статьям баланса у банков будут изменения. На балансе будет больше денег. А вообще, как сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, у банковской системы все нормально с ликвидностью. Просто меняется немного обслуживание ", - отметила финансовый деятель.

Также в "Уральском банковском союзе порекомендовали всем клиентам рассчитываться безналом, дабы обезопасить себя от заражения коронавирусом через денежные купюры.