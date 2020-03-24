"Помогите сгладить кривую коронавируса": PornHub открыл бесплатный доступ к контенту для всего мира

Крупнейший в мире порносайт PornHub открыл доступ к премиум-контенту для всех стран мира, включая Россию. Ранее подобная акция проводилась в Италии, которая раньше всех ввела карантин и больше всех пострадала от коронавируса COVID-19.

К желающим воспользоваться бесплатным доступом у администрации ресурса одно требование: пользователи должны оставаться дома и не способствовать распространению вируса.

"Останьтесь дома и помогите сгладить кривую! Так как COVID-19 продолжает на нас сказываться, PornHub решил расширить бесплатный премиум на весь мир до 23 апреля", - говорится в сообщении администрации.