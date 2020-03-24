Банкоматы - на карантин: решение Центробанка продиктовано не только коронавирусом?

В рамках борьбы со вспышкой коронавируса Центральный банк порекомендовал ограничить выдачу наличных через банкоматы, перед выдачей деньги должны пройти "карантин" - срок, обеспечивающий гибель вируса. Такие меры борьбы с распространением болезни некоторые считают излишними и задаются вопросом - не обрушит ли ЦБ таким образом внутренний спрос?

Экономист Валентин Катасонов заявляет, что ЦБ делает это "под шумок" истерии, рассчитывая на то, что люди просто не разберутся. Деньги, как говорит Валентин Катасонов, в любом случае проходят процедуру обеззараживания, циркулируя из хранилища ЦБ в коммерческие банки, затем оттуда они через кассы или через банкоматы попадают к населению, население тратит эти деньги в магазинах, а те, в свою очередь сдают выручку инкассаторским компаниям, инкассаторы эти деньги пересылают в коммерческие банки, а те отсылают на обработку денежные купюры в Центральный банк.

"Применительно к коронавирусу есть уже такая норма, она негласная по многим центральным банкам - что деньги просто должны "вылежаться" две недели, и через это время уже есть гарантия, что на них не будет вирусов. Есть процедура обработки, также периодически ветхие купюры (они самые опасные в этом смысле) просто уничтожаются. Вообще должен сказать, что качество полиграфической продукции, которая потом становится деньгами, в России достаточно высокое. Выше, чем у банкноты под названием американский доллар", - говорит Катасонов.

Однако в ЦБ заявляют, что профилактика банкоматов все-таки необходима. "Конструкция аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в банке", - поясняют в ЦБ. Поэтому никто не поручится, что клиент, получивший деньги, не возьмет себе купюры предыдущего клиента с коронавирусом.

Дезинфицировать сами деньги не будут, но их рекомендовано выдержать в банке в течение срока, гарантирующего гибель вируса.

Центробанк также рекомендует при работе с клиентами напоминать им о приоритете безналичных платежей — онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам.

Экономист Василий Колташов считает, что то, что сегодня происходит, войдет в историю не как эпидемия коронавируса, а как "коронакризис" - немного вируса и много кризиса.

"Поскольку из-за обвала цен на сырьевые товары и на продовольствие давление на Россию оказалось очень сильным, ЦБ пытается не допустить обвала рубля в дальнейшем, какие бы события ни происходили на мировом рынке. В этом смысле ограничение выдачи наличных - это ограничение логичное.

Внутренний спрос и так обвалился, и ЦБ здесь стремится просто ограничить всю финансовую деятельность и, возможно, даже для того, чтобы люди не покупали доллары. Хотя, по правде говоря, покупать их сейчас было бы безумием, потому что сейчас их надо продавать, а покупать надо было в январе. Но поведение обывателей не управляется экономической рациональностью, а управляется паникой. Поэтому многие сейчас собираются снимать рубли и покупать доллары. Снимать рубли и что-то с ними делать, убирать в бабушкин чулок, хотя последнее не было бы проблемой для экономики, потому что ЦБ сейчас стремится зажать денежную массу, чтобы не столько укрепить рубль, сколько не дать ему упасть еще ниже", - отметил Колташов.