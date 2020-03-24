COVID-19 распространяется в Испании еще быстрее, чем в Италии, - СМИ

Испанская газета El Pais сообщила, что эпидемия COVID-19 распространяется в Испании быстрее и шире, чем в Италии.

Издание отмечает, что в Италии наиболее проблемными являются в настоящий момент всего три региона - Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето.

В Испании же инфекция активно распространяется по автономным сообществам, в которых ранее она не фиксировалась.

За последние сутки от COVID-19 в Испании скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673. Всего в стране коронавирус стал причиной смерти 2696 пациентов.

Между тем, власти Италии задумались о том, что в стране могут быть тысячи еще не выявленных людей, инфицированных коронавирусом.

Таким образом, число зараженных может быть в 10 раз больше, не исключил глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

Он также предположил, что через несколько дней Италия обгонит Китай по числу заразившихся, пишет "Лента.ру".

Согласно последним данным, в Италии зафиксировано более 63,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Страна находится на втором месте в мире по числу заболевших.

Напомним, девять самолетов отправили российские ВКС в Италию. На помощь итальянцам отправлены военные и гражданские вирусологи, оборудование, сестринские бригады.