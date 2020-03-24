Foreign Policy: после эпидемии коронавируса мир станет более закрытым

Американское издание Foreign Policy опросило экспертов, каким будет мир после пандемии коронавируса. Они указали на ряд общих черт.

В странах усилится национализм, а государства приобретут новые полномочия. Запад еще больше утратит свое влияние. Экономической глобализации будет нанесен сильный удар. Ориентация на США ослабнет, а на Китай - усилится. Предприятия предпримут меры для стабилизации своей работы, и это усилит закрытость стран и снизит прибыльность в угоду гарантиям.

В целом мир станет менее открытым и более жестким, а страны больше сосредоточатся на вопросах собственного выживания. Напряженность в отношениях между странами возрастет.



