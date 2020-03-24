В Свердловском онкодиспансере совершенствуют схемы лекарственного лечения

Для жителей Свердловской области, которые лечатся от онкопатологий, удалось на 20% снизить риск осложнений при проведении лекарственной терапии, передает корреспондент Накануне.RU. Специалисты - онкологи поясняют, что теперь вместо химиотерапевтических препаратов, которые, как правило, вызывают различные побочные эффекты, врачи все чаще назначают пациентам так называемое таргетное и иммунотерапевтическое лечение.

По оценкам онкологов, достоинство такой терапии - низкая токсичность. "Химиотерапевтические препараты разрушают активно делящиеся клетки организма, повреждая как раковые, так и нормально функционирующие, вызывая при этом «букет» побочных эффектов, что, в свою очередь, может привести к отмене терапии. Поэтому все чаще выбор делается в пользу таргетных и иммунотерапевтических лекарств, которые не наносят существенного вреда здоровым клеткам. Сейчас такое лечение получают 70% наших пациентов", - пояснила руководитель химиотерапевтической службы онкодиспансера Марина Зафирова.

Как сообщили Накануне.RU в онкодиспансере, многие таргетные препараты выпускаются и используются в таблетках, а это , в свою очередь, позволяет пациентам не быть привязанным к стационару, принимать лекарства на дому и продолжать вести активный образ жизни.

«Одна из наших ключевых задач - передавать свой опыт коллегам из отдаленных городов области», - пояснил главный врач областного онкодиспансера Владимир Елишев.