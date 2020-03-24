СМИ: Qiwi закроет сервис "Рокетбанк"

Компания Qiwi закроет сервис "Рокетбанк". В 2019 году материнская компания искала покупателя на проект, но он так и не нашелся, пишет vc.ru.

Закрывать проект будут постепенно: повысят тарифы, свернут программу лояльности – уход клиентов в другие банки из-за этих факторов позволит с минимальными потерями ликвидировать сервис, считают в Qiwi.

"Мы ожидаем, что ликвидация будет завершена к концу 2020 года. Общий чистый убыток сегмента "Рокетбанк" за 2020 год не должен превышать 1,5 млрд руб.", - говорится в сообщении Qiwi.

По словам источника vc.ru на банковском рынке, знакомого с показателями "Рокетбанка", к весне 2020 года у сервиса насчитывалось около 400 тыс. активных клиентов. Гендиректор "Рокетбанка" Анастасия Ускова сказала, что у банка было 450 тыс. активных "по меркам рынка" клиентов и около миллиона всего.