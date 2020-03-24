"Роспотребнадзор нашел их": в Екатеринбурге отыскали пациентов, сбежавших из больницы в Сочи

В Екатеринбурге нашли пациентов, сбежавших из больницы в Сочи вместо сдачи анализов на наличие коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, два человека прибыли в город-курорт из Испании и США и должны были сдать обязательные тесты для проверки на заражение коронавирусом. Однако делать этого они не стали, покинули больницу и улетели в Екатеринбург.

Данные беглецов были переданы в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Ведомство подключило к поискам полицию.

"Роспотребнадзор нашел их. Провел по нашей информации необходимую работу", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

От более подробных комментариев в полиции пока воздержались.

Напомним, сегодня стало известно о еще четырех подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в Свердловской области.