Комарова: У муниципалитетов должен быть неснижаемый 14-дневный запас товаров первой необходимости

Губернатор Наталья Комарова провела заседание оперативного штаба по профилактике коронавируса. На нём главы муниципалитетов отчитались о том, как на местах идёт профилактика. Во время заседания глава Югры проверила, как в Нягани работает "горячая линия", куда жители могут обратиться с вопросами об инфекции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Югорчан старше 65 лет призываю соблюдать режим самоизоляции самостоятельно. В округе – 425 тыс. детей, более половины – в возрасте от 7 от 17 лет. Любые их выезды запрещены. Глав городов прошу доложить о ситуации с акцентом на выполнение ранее принятых решений. В самоизоляции – 377 человек", - сказала Комарова.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин отметил, что пока обращений от жителей, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли куда-то уехать, не было. Губернатор ответила, что власти должны сами узнать информацию об этом.

"Рост цен не зафиксирован, исключение – яйца (на 2,5 %) и яблоки (на 5,3 %). Рост цен на топливо – единичные случаи", - сказал глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин.

В этот момент в кабинете, откуда делал доклад чиновник, кто-то закашлял.

"Так, кто у вас там кашляет?" - спросила Комарова.

Минулин, попросив прощения, ответил, что поперхнулся.

"Как только кто-то начинает кашлять, тут же – на домашний карантин", - напутствовала глава Югры.

Губернатор спросила, каков расчёт при обеспечении югорчан в возрасте 65+ продуктами.

"В группе риска – 1,5 тыс. человек. Они живут с родными. Тех, кто сами, мы ведём через органы соцзащиты. Мы знаем, чего и сколько им надо", - сказал Минулин.

Комарова сказала, что у властей муниципалитетов должен быть неснижаемый 14-дневный запас товаров первой необходимости. Глава Нягани Иван Ямашев в своём докладе отметил, что отменена работа, в частности, девяти детских лагерей.

"В Кисловодске на сборах уже находятся 10 детей. Поддерживаем с ними связь, они вернутся в апреле. Под наблюдением – 159 человек, в том числе приехавших из-за границы – 124", - сказал Ямашев.

Глава Югорска Андрей Бородкин отметил, что идёт перевод органов власти и предприятий на "удалёнку". Школьники и студенты учатся дистанционно, остановлены занятия в сфере дополнительного образования независимо от форм собственности.

"Выявляем единичные случаи неподчинения, но каждый из них разбираем на штабе. Полицейские проводят обход граждан, находящихся на карантине. 111 горожан – на самоизоляции, 1 – под меднаблюдением, 20 в город ещё не вернулись. Детские сады работают в штатном режиме, но с соблюдением всех эпидмероприятий. 1 тыс. 376 школьников-льготников получили компенсацию за питание, ещё 70 получат такую компенсацию позже. Отменено начисление пени за неоплату коммунальных услуг до конца режима повышенной готовности", - сказал во время отчёта Бородкин.

Комарова, комментируя доклад мэра, отметила, выступления должны быть короче.

"Такое ощущение, что вы впервые видите тот доклад, который сейчас сделали", - попеняла губернатор, добавив, что надо проследить, чтобы у всех образовательных учреждений был стабильный доступ в интернет.

Руководитель Советского района Игорь Набатов заявил, что из-за рубежа прибыли 139 человек, 123 из них – на самоизоляции. До отмены режима повышенной готовности запрещено посещение домов престарелых. "Продуктового" ажиотажа нет. Есть заказ на 6 тыс. медицинских масок, их сошьют местные предприятия. Делается 800 масок/смену.

"В случае появления больного коронавирусом у нас готов обсерватор на 40 человек в гостинице. Пока такой необходимости нет", - сказал Набатов.

Мэр Мегиона Олег Дейнека отметил, что обсерваторов в городе нет, однако местный бизнесмен готов предоставить 100 койко-мест по цене 500 руб./место. Он спросил, как в случае необходимости будет заключаться договор.

"Договор заключается, как положено. Давайте выработаем единый механизм работы с бизнесом, это частная собственность, но надо найти решение", - сказала Комарова.

Позже Ямашев рассказал, как именно в городе работает открытая по всему округу "горячая линия" по профилактике распространения инфекции. Губернатор тут же организовала звонок на няганскую "линию". Номер, как оказалось, приписан к Единой дежурно-диспетчерской службы, специалист которой предложила звонившему помощнику губернатора, который якобы "приехал из Италии", подождать, когда с ним свяжутся – он не смог сходу записать номер, куда ему следует позвонить.

"Контрольные закупки – самый эффективный режим проверки исполнения принятых решений. Призываю его использовать", - сказала Комарова.

Чуть позже проверка общей "горячей линии" Югры на базе Центра управления в кризисных ситуациях окружного управления МЧС показала, что ждать ответа от оператора можно довольно долго. Комарова потребовала решить проблему.

"Действуйте самостоятельно. Никаких 10 дней или 30 дней, чтобы я этого не слышала. Если что-то требуется, направьте инициативу, я подпишу указ", - сказала Комарова.