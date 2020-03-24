В Свердловской области четыре новых случая коронавируса. Заболевшие прибыли из Европы

Все случаи новой коронавирусной инфекции, подтвердившейся сегодня еще у четверых свердловчан, являются завозными. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию инфекции.

Напомним, во вторник стало известно о еще четырех подтвержденных случаях заболевания в Свердловской области.

Как пояснили в оперштабе, эти заболевшие, как и пациенты, у которых инфекция была лабораторно подтверждена ранее, прибыли из Европы. Они госпитализированы в екатеринбургскую ГКБ №40.

"Поскольку заболевшие находились в режиме изоляции, круг их контактов был существенно ограничен. Лица из близкого круга контактов госпитализированы и обследованы. Остальные контактные находятся под меднаблюдением", - уточнили в оперативном штабе.

Таким образом, на сегодняшний день на Среднем Урале официально зарегистрировано уже 13 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.