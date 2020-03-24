Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 495
В России количество заболевших коронавирусом COVID-19 увеличилось до 495. За сутки выявлено 57 новых случаев (это меньше, чем накануне), 22 человека полностью выздоровели, это данные оперативного штаба.
Больше всего заболевших выявлено, как и раньше, в Москве – 28 новых случаев. Санкт-Петербург на втором месте – пять случаев.
Остальные регионы:
Воронежская область — 4
Свердловская область — 4
Башкирия — 3
Липецкая область — 2
Орловская область — 2
Ленинградская область — 2
Приморский край — 2
Калужская область — 1
Чечня — 1
Волгоградская область — 1
Татарстан — 1
Самарская область — 1
На совещании у президента мэр Москвы Сергей Собянин отметил высокие темпы распространения вируса и предложил вводить карантин для пожилых людей по всей стране: "Аналогичную систему надо делать в Питере и всех городах миллионниках, иначе система не справится".