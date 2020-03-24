Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 495

В России количество заболевших коронавирусом COVID-19 увеличилось до 495. За сутки выявлено 57 новых случаев (это меньше, чем накануне), 22 человека полностью выздоровели, это данные оперативного штаба.

Больше всего заболевших выявлено, как и раньше, в Москве – 28 новых случаев. Санкт-Петербург на втором месте – пять случаев.

Остальные регионы:

Воронежская область — 4

Свердловская область — 4

Башкирия — 3

Липецкая область — 2

Орловская область — 2

Ленинградская область — 2

Приморский край — 2

Калужская область — 1

Чечня — 1

Волгоградская область — 1

Татарстан — 1

Самарская область — 1

На совещании у президента мэр Москвы Сергей Собянин отметил высокие темпы распространения вируса и предложил вводить карантин для пожилых людей по всей стране: "Аналогичную систему надо делать в Питере и всех городах миллионниках, иначе система не справится".