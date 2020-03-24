04 Октября 2020
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Общество В России
Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 495

В России количество заболевших коронавирусом COVID-19 увеличилось до 495. За сутки выявлено 57 новых случаев (это меньше, чем накануне), 22 человека полностью выздоровели, это данные оперативного штаба.
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Больше всего заболевших выявлено, как и раньше, в Москве – 28 новых случаев. Санкт-Петербург на втором месте – пять случаев.

Остальные регионы:

Воронежская область — 4

Свердловская область — 4

Башкирия — 3

Липецкая область — 2

Орловская область — 2

Ленинградская область — 2

Приморский край — 2

Калужская область — 1

Чечня — 1

Волгоградская область — 1

Татарстан — 1

Самарская область — 1

На совещании у президента мэр Москвы Сергей Собянин отметил высокие темпы распространения вируса и предложил вводить карантин для пожилых людей по всей стране: "Аналогичную систему надо делать в Питере и всех городах миллионниках, иначе система не справится".

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Количество заболевших коронавирусом в России увеличилось до 495

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, статистика, оперштаб, сергей собянин



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