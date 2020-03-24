Курганская полиция опровергает случаи мошенничества под предлогом дезинфекции помещений

Сотрудники полиции в Курганской области предупреждают зауральцев о фейковой информации, которая сейчас распространяется в социальных сетях.

Пользователи пишут о том, что некие мошенники якобы ходят по домам граждан под видом врачей и проводят дезинфекцию помещений от коронавируса. Когда хозяева отвлекаются, злоумышленники якобы обворовывают жилье.

"Эта информация не соответствует действительности. Никаких происшествий подобного рода в Курганской области не было, сообщений и заявлений от граждан не поступало", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.



Граждан просят обращать внимание на то, что в фейковых постах в интернете отсутствует название города или любого населенного пункта, где якобы происходит ЧП.