СМИ: Магазины в Москве из-за коронавируса отказываются принимать банковские карты

В Москве проверят розничные магазины в связи с сообщениями об отказе принимать к оплате банковские карты.

По данным СМИ, речь идет о небольших несетевых магазинах, они объясняют отказ от приема карт "угрозой распространения коронавируса COVID-19".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг, будут проведены проверки. Все подобные попытки ограничить в правах покупателей будут пресекаться.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, которые работают на прием наличных. Такие меры рекомендуется принять в целях профилактики коронавируса COVID-19.

Поясняется, что прием банкнот от одного клиента и выдача этих же банкнот другому происходит без обработки в банке. Поэтому никто не поручится, что клиент, получивший деньги, не возьмет себе купюры предыдущего клиента с коронавирусом.