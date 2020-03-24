04 Октября 2020
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банковская карта, перевод, счет (2017) | Фото: humanstory.ru

СМИ: Магазины в Москве из-за коронавируса отказываются принимать банковские карты

В Москве проверят розничные магазины в связи с сообщениями об отказе принимать к оплате банковские карты.

По данным СМИ, речь идет о небольших несетевых магазинах, они объясняют отказ от приема карт "угрозой распространения коронавируса COVID-19".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента торговли и услуг, будут проведены проверки. Все подобные попытки ограничить в правах покупателей будут пресекаться.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, которые работают на прием наличных. Такие меры рекомендуется принять в целях профилактики коронавируса COVID-19.

Поясняется, что прием банкнот от одного клиента и выдача этих же банкнот другому происходит без обработки в банке. Поэтому никто не поручится, что клиент, получивший деньги, не возьмет себе купюры предыдущего клиента с коронавирусом.

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СМИ: Магазины в Москве из-за коронавируса отказываются принимать банковские карты

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Теги: магазины, банковские карты, москва, коронавирус



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