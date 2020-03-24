В режиме онлайн. Музеи, театры и библиотеки Зауралья в период эпидемии коронавируса остаются на связи со своей аудиторией

В период пандемии коронавируса в Курганской области действует режим повышенной готовности - ограничено проведение массовых мероприятий, закрыты кинотеатры, отменены концерты и развлекательные вечеринки, гражданам рекомендовано ограничить посещение людных мест.

В этот период музеи, библиотеки и театры проводят онлайн-трансляции для своих зрителей и посетителей.

"В официальных группах театра драмы в социальных сетях прошла трансляция экскурсии с актрисой Ларисой Юрьевной Этой. У поклонников и ценителей появилась уникальная возможность побывать в закулисье и заглянуть на репетиции. Информацию о проведении трансляций, а также записи прошедших онлайн прогулок можно найти в официальной группе театра в социальной сети "Вконтакте", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Музеи проводят виртуальные выставки. Курганский областной художественный музей с 24 марта на своем сайте и в соцсетях запускает онлайн-выставки действующих экспозиций.