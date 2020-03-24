Тюменские врачи поддержали флешмоб итальянских коллег против коронавируса

Тюменские врачи присоединились к международной акции #останьтесьдома. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все больше медучреждений Тюменской области присоединяются к этому единому международному медицинскому призыву", - отметила она, опубликовав фотографии медиков, решивших поддержать своих итальянских коллег, которые запустили этот флешмоб.

Акция призвана обратить внимание обычных граждан на увеличение нагрузки на медицинских работников в связи с пандемией коронавирусной инфекции и паники среди населения. Так врачи просят граждан оставаться дома, не пренебрегать карантинными мерами и беречь свое здоровье. Ранее акцию поддержали медики из Асбеста.

Лозунг, продвигаемый медицинским персоналом: "Мы дежурим в больнице для вас! Оставайтесь, пожалуйста, дома для нас!"