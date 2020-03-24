В Петербурге проверяют врача, вернувшегося из-за границы и не ушедшего на двухнедельный карантин

В России уже второй случай проверки нарушения карантина после возвращения россиянина из-за границы. Интересно, что в Петербурге, как и в случае на Ставрополье, речь идет о враче.

Санкт-Петербургское управление СКР сообщило о доследственной проверке в отношении 32-летней горожанки, которая работает врачом в одной из частных медицинских клиник северной столицы.

По данным следствия, 15 марта она вернулась в Россию из Таиланда – страны, неблагополучной по коронавирусу COVID-19. "17 марта женщина вышла работу, где выполняла свои обязанности в штатном режиме, поставив в опасность жизнь и здоровье персонала и пациентов данной клиники", - считают в СКР.

Ранее в Ставропольском крае за аналогичный инцидент завели уголовное дело на главного внештатного инфекциониста региона. У нее, к слову, диагноз "коронавирусная инфекция" после проверки подтвердился. Кроме того, женщину уволили с работы.