Дело историка-расчленителя Соколова поступило в Октябрьский районный суд Петербурга

Дело историка-расчленителя Олега Соколова будет рассматривать Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, документы зарегистрированы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты, сообщили в суде.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Генпрокуратура утвердила обвинение по делу бывшего доцента СПбГУ.

Соколова будут судить по двум статьям: ч.1 ст.105 (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия).

По данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину.

По 222-й статье обвинение Соколову было предъявлено в конце февраля 2020 года. В квартире у историка нашли обрез мелкокалиберной винтовки ТОЗ-17. Из этого оружия, по версии следствия, были произведены выстрелы в висок Анастасии Ещенко после того, как она потеряла сознание в результате попытки ее задушить. Причиной смерти девушки, согласно выводам экспертов, стали именно огнестрельные ранения головы.