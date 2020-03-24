Туристам на Кубе запретили покидать отели

Туристы на Кубе с 24 марта не могут покидать отели из-за эпидемии коронавируса.

Те, кто снимает жилье на Острове Свободы, также не должны его покидать.

Временно (на какой срок, не указывается) приостанавливаются все экскурсии и прекращается прокат автомобилей.

Как передает РИА Новости, коронавирусом на Кубе заразились 40 человек, среди них есть россиянин, он находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот"отменил рейсы в Гавану до конца апреля.