Туристам на Кубе запретили покидать отели
Туристы на Кубе с 24 марта не могут покидать отели из-за эпидемии коронавируса.
Те, кто снимает жилье на Острове Свободы, также не должны его покидать.
Временно (на какой срок, не указывается) приостанавливаются все экскурсии и прекращается прокат автомобилей.
Как передает РИА Новости, коронавирусом на Кубе заразились 40 человек, среди них есть россиянин, он находится в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что "Аэрофлот"отменил рейсы в Гавану до конца апреля.