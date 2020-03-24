04 Октября 2020
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форум Дорога 2019, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Это огромная сумма": Куйвашев рассказал, сколько ему подарили на день рождения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, сколько денег ему подарили на день рождения. Все средства пойдут на лечение детей.
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Напомним, 16 марта Куйвашеву исполнилось 49 лет. Он по традиции просил друзей и знакомых не тратить деньги на цветы и подарки.

"Если хочется поздравить, то лучше всего перевести деньги в благотворительные фонды. Открытки в виде чеков и платежек радуют меня куда больше, чем привычные подарки", - призывал глава региона.

Как рассказал сегодня Евгений Куйвашев в своем Instagram, в этот раз было собрано 30 млн 920 тысяч 188 рублей. По его словам, деньги будут направлены на лечение 15 детей, у которых появится реальный шанс преодолеть сложнейшие заболевания. Губернатор подчеркнул, что "это огромная сумма".

"Я видел отчеты фондов, которым приходили чеки по 100 и 500 рублей. Так понемногу, всем миром, мы смогли помочь семьям, и это действительно лучший подарок, который я мог получить на день рождения!", - отметил он.

Напомним, в прошлом году свердловский губернатор таким образом собрал 8,8 млн рублей на благотворительность.

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"Это огромная сумма": Куйвашев рассказал, сколько ему подарили на день рождения

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Теги: Куйвашев, подарки, благотворительность



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