"Это огромная сумма": Куйвашев рассказал, сколько ему подарили на день рождения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, сколько денег ему подарили на день рождения. Все средства пойдут на лечение детей.

Напомним, 16 марта Куйвашеву исполнилось 49 лет. Он по традиции просил друзей и знакомых не тратить деньги на цветы и подарки.

"Если хочется поздравить, то лучше всего перевести деньги в благотворительные фонды. Открытки в виде чеков и платежек радуют меня куда больше, чем привычные подарки", - призывал глава региона.

Как рассказал сегодня Евгений Куйвашев в своем Instagram, в этот раз было собрано 30 млн 920 тысяч 188 рублей. По его словам, деньги будут направлены на лечение 15 детей, у которых появится реальный шанс преодолеть сложнейшие заболевания. Губернатор подчеркнул, что "это огромная сумма".

"Я видел отчеты фондов, которым приходили чеки по 100 и 500 рублей. Так понемногу, всем миром, мы смогли помочь семьям, и это действительно лучший подарок, который я мог получить на день рождения!", - отметил он.

Напомним, в прошлом году свердловский губернатор таким образом собрал 8,8 млн рублей на благотворительность.