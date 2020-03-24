ТМК модернизировала свои производственные мощности в Румынии

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) реализовала ряд инвестиционных проектов по модернизации производственных мощностей на румынском заводе ТМК-Artrom.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, была реконструирована кольцевая печь с вращающимся подом для подогрева стальной заготовки в прокатном стане. Печь также оборудовали новой установкой сжигания газа и усовершенствовали систему автоматического управления. Все эти меры помогут устранить задержки в процессе подогрева заготовок и за счёт снижения расхода газа на 20% повысят эффективность работы печи.

Кроме того, в рамках проекта модернизации установлены современные трубоотрезные станки, повысившие производительность финишной линии обрезки концов труб. Введены в эксплуатацию две машины немецкого производства, которые позволяют вести обрезку концов труб в потоке, сокращая таким образом временные издержки на данную операцию.

Также внедрены улучшения в выходной части прошивного стана на линии проката, что увеличило прокатную длину для значительного числа типоразмеров труб. Теперь завод сможет выпускать более длинные по размерам толстостенные трубы, пользующиеся повышенным спросом на рынке.

Перечисленные проекты модернизации производственных мощностей ТМК-Artrom были выполнены в максимально сжатые сроки ( за 5 недель), их общая стоимость составила около 6 млн евро.