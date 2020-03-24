ТМК модернизировала свои производственные мощности в Румынии

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
TMK-Artrom в Румынии (2020) | Фото: tmk-group.ru

ТМК модернизировала свои производственные мощности в Румынии

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) реализовала ряд инвестиционных проектов по модернизации производственных мощностей на румынском заводе ТМК-Artrom.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, была реконструирована кольцевая печь с вращающимся подом для подогрева стальной заготовки в прокатном стане. Печь также оборудовали новой установкой сжигания газа и усовершенствовали систему автоматического управления. Все эти меры помогут устранить задержки в процессе подогрева заготовок и за счёт снижения расхода газа на 20% повысят эффективность работы печи.

Кроме того, в рамках проекта модернизации установлены современные трубоотрезные станки, повысившие производительность финишной линии обрезки концов труб. Введены в эксплуатацию две машины немецкого производства, которые позволяют вести обрезку концов труб в потоке, сокращая таким образом временные издержки на данную операцию.

Также внедрены улучшения в выходной части прошивного стана на линии проката, что увеличило прокатную длину для значительного числа типоразмеров труб. Теперь завод сможет выпускать более длинные по размерам толстостенные трубы, пользующиеся повышенным спросом на рынке.

Перечисленные проекты модернизации производственных мощностей ТМК-Artrom были выполнены в максимально сжатые сроки ( за 5 недель), их общая стоимость составила около 6 млн евро.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ТМК модернизировала свои производственные мощности в Румынии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Трубная металлургическая компания, производственные мощности, TMK-Artrom



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети