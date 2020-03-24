04 Октября 2020
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Экономика Тюменская область
(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" заменило электронасосный агрегат на НПС "Демьянское-4"

АО "Транснефть – Сибирь" завершило монтаж и подключило к системе магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк электронасосный агрегат (МНА) № 1 на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Демьянское-4" Тобольского управления магистральных нефтепроводов.

Работы по замене насосного оборудования проводятся в целях повышения его надежности и обеспечения безаварийной эксплуатации в рамках программы технического перевооружения и реконструкции акционерного общества.

Работы на объекте начались в январе 2020 года. В ходе замены электронасосного агрегата установлен современный насос производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) с повышенным КПД и увеличенным межремонтным периодом. На агрегат установлен новый электродвигатель, выполнена замена трубопроводов вспомогательных систем (маслоснабжение, система утечек, вентиляция, оборотное водоснабжение) с установкой современных датчиков вибрации, температуры, давления.

В течение 2020 года на НПС "Демьянское-4" последовательно будут выведены из работы и заменены электронасосные агрегаты №2-4. Замена насосного оборудования выполняется в соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля. В настоящее время ведутся работы по отключению МНА №2. Также в рамках работ запланирована реконструкция системы маслоснабжения.

Всего в 2020 году запланированы работы по замене электронасосных агрегатов на нефтеперекачивающих станциях в Сургутском, Нефтеюганском, Урайском, Тобольском, Тюменском управлениях магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь".

Новое современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволяет повысить безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти на эксплуатируемых участках магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь".

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АО "Транснефть – Сибирь" заменило электронасосный агрегат на НПС "Демьянское-4"

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Теги: транснефть - сибирь, электронасосный агрегат



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