"Критически важно сохранить президента": Киселев предложил заботиться о Путине во время эпидемии

Дмитрий Киселев прокомментировал свои слова о том, что сейчас "важно уберечь Путина". Оказалось, телеведущий имел в виду эпидемию коронавируса, а не поправку Терешковой например.

"В условиях мировой пандемии важно, чтобы коронавирусом не заболел Путин. Я даже писал об этом: что от Путина очень много зависит, Путин — это целый институт, и без Путина Россия нежизнеспособна. Так что критически важно для России, у которой недоделанная политическая система, где нет правых и левых толком, где всё это в зачатке, сохранить президента", - заявил Киселев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он сравнил ситуацию с фронтом, где важно защищать командира. "Общество должно отнестись с пониманием к мерам безопасности и предосторожности, которые будут предприняты и уже предприняты ради сохранения Путина", - считает Киселев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал беречь Путина в связи с эпидемией коронавируса. "Сегодня не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы должны его защитить"", - заявил Володин в Думе.