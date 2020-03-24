Ветеранам Уралвагонзавода торжественно вручают юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



75 лет Победы Свердловская область Уральский ФО
Ветераны Уралвагонзавода (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

Ветеранам Уралвагонзавода торжественно вручают юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Ветеранам и труженикам тыла нижнетагильского Уралвагонзавода вручают памятные медали и подарки в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Первых уже наградили во Дворце культуры им. И.В. Окунева. В их адрес звучали тёплые слова и поздравления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, всего до 1 апреля цветы и заслуженные награды от президента страны получат 387 человек. Именно столько фронтовиков и тружеников тыла состоит на учёте в ветеранской организации предприятия. Не все из них по состоянию здоровья смогли побывать на празднике - им вручат медали и подарки в не менее торжественной обстановке на дому.

Ветераны Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Ветераны Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Кроме того, по окончании профилактических мероприятий, которые связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, каждый участник Великой Отечественной войны пройдёт медицинский осмотр в заводской поликлинике или к нему приедут специалисты на дом, если этого требует состояние здоровья фронтовика. А по результатам осмотра каждый получит аптечку.

"Такая медицинская помощь практикуется на Уралвагонзаводе уже не один год. Как и материальная поддержка ветеранов, которую все участники войны и труженики тыла получат от предприятия к 9 Мая", - добавили в предприятии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ветеранам Уралвагонзавода торжественно вручают юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уралвагонзавод, ветераны, медали, 75 лет Победы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети