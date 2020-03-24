Ветеранам Уралвагонзавода торжественно вручают юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Ветеранам и труженикам тыла нижнетагильского Уралвагонзавода вручают памятные медали и подарки в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Первых уже наградили во Дворце культуры им. И.В. Окунева. В их адрес звучали тёплые слова и поздравления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, всего до 1 апреля цветы и заслуженные награды от президента страны получат 387 человек. Именно столько фронтовиков и тружеников тыла состоит на учёте в ветеранской организации предприятия. Не все из них по состоянию здоровья смогли побывать на празднике - им вручат медали и подарки в не менее торжественной обстановке на дому.

Кроме того, по окончании профилактических мероприятий, которые связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, каждый участник Великой Отечественной войны пройдёт медицинский осмотр в заводской поликлинике или к нему приедут специалисты на дом, если этого требует состояние здоровья фронтовика. А по результатам осмотра каждый получит аптечку.

"Такая медицинская помощь практикуется на Уралвагонзаводе уже не один год. Как и материальная поддержка ветеранов, которую все участники войны и труженики тыла получат от предприятия к 9 Мая", - добавили в предприятии.