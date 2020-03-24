Россияне назвали наиболее важные поправки к Конституции

Наиболее важной поправкой в Конституцию россияне считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Также в топ-5 наиважнейших поправок к Основному закону попали обязательная социальная поддержка детей (93%), защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат (по 92%).

Менее половины поддерживающих голосов (по 47% соответственно) набрали такие поправки, как расширение полномочий Совета Федераций и расширение полномочий Госдумы.

Снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах считают важным 61% респондентов.

Напомним, 14 марта Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам Правительства и государственным чиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед его гражданами, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка и предусматривают упоминание Бога.

Голосование по поправкам назначено на 22 апреля. Пока нет официального заявление властей о его переносе в связи с коронавирусом.